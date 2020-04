Mario Balotelli: quando Zlatan Ibrahimovic mi diceva "tu sei troppo scarso"

14 aprile 2020 a

a

a

Tanta voglia di Napoli, quella che confessa Mario Balotelli su Instagram. Una squadra più volte a lui accostata ma dove non è mai andato. Nel corso di una diretta con Fabio Cannavaro, l'attaccante ha ammesso: "Io ci ho provato. Starei benissimo a Napoli. Farei diventare mia figlia capo ultrà, lei tifa Napoli. Io le canto ‘Brescia, Brescia’, ma lei continua a tifare Napoli. E’ stata felicissima quando l’ho portata in campo al San Paolo, era ipnotizzata. È sempre una bella emozione entrare al San Paolo. Anche se secondo me lo stadio più bello è San Siro”. Dunque, un secondo curioso aneddoto. Un tuffo nel passato, quando Balotelli aveva 16 anni ed esordiva nell'Inter, dove giocava un certo Zlatan Ibrahimovic: "Io lo guardavo come un Dio nello spogliatoio – ricorda – e lui mi diceva che non mi sarei più allenato in prima squadra con loro. Mi diceva che ero troppo scarso, di lasciar stare il calcio. Poi però è andato da Mino Raiola dicendogli di prendermi perché ero più forte di lui", ha concluso Balotelli.

"Campionato falsato, ma è giusto giocare". Serie A, il ragionamento di Claudio Ranieri

Adriano Galliani, retroscena di mercato: "Ho provato a portare Kakà al Monza. E con Ibra senza il virus..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.