Juventus, torna Paul Pogba? Maxi-scambio con il Manchester United, i nomi sul piatto

Si torna ancora una volta a parlare del ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il calcio giocato è fermo per coronavirus, ma il calciomercato non dorme mai. E a rilanciare le voci sul polpo, indirettamente, ci ha pensato Ed Woodward, vicepresidente esecutivo del Manchester United, il quale ha affermato: "Meglio non farsi illusioni, chi parla di trasferimenti in estate per centinaia di milioni ignora la realtà". Insomma, un mercato low-budget per i Red Devils a causa del coronavirus. Ed in questo contesto, Pogba sarebbe sacrificabile, tanto che già si parla dei dettagli relativi al suo ritorno in bianconero, che prevederebbero un fitto scambio di giocatori. Si parla di Douglas Costa, o di Miralem Pjanic, oppure di Alex Sandro, o ancora di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Lo United ha gli occhi su molti giocaroi della Juventus, più volte associati al club britannico. E insomma, i due club starebbero lavorando su una serie di contropartite che possano permettere a Pogba il ritorno a Torino, che lui gradirebbe assai.

