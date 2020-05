Ferrari, ufficiale Carlos Sainz junior al posto di Vettel: "Sono entusiasta"

14 maggio 2020 a

Dopo le voci, la conferma ufficiale: Carlos Sainz junior sarà l'erede di Sebastian Vettel in Ferrari al termine di questa stagione che, ancora, non è iniziata. Lo conferma il Cavallino: per lo spagnolo un contratto biennale al fianco di Charles Leclerc. Il 25enne di Madrid e figlio d'arte ha commentato a caldo: "Sono molto felice di avere l’opportunità di correre per la Scuderia Ferrari dal 2021 in avanti e sono entusiasta pensando al mio futuro con questa squadra - parole riportate in una nota diffusa da Maranello -. Ho comunque ancora un anno importante da trascorrere con McLaren Racing e non vedo l’ora di tornare a gareggiare in questa stagione”. Sainz junior arriva in Ferrari dopo cinque stagioni nel cirucs: ha corso 102 GP tra Toro Rosso, Renault e McLaren. Il suo miglior risultato sin qui è il podio conquistato nello scorso GP del Brasile. Nel 2019 ha chiuso al sesto posto la classifica del mondiale piloti, al termine di una stagione convincente che gli vale il contratto più importante, e pesante, della sua carriera. Almeno fino ad oggi.

