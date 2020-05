Premier League, Richard Masters fiducioso: "Vicina la ripartenza, ma siamo pronti a preparare diversi piani di emergenza"

23 maggio 2020 a

Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, è ottimista: "Possiamo farcela, adesso sono più fiducioso - dice ai microfoni di Bbc Sport - c'è un po' di slancio dopo aver fatto il primo passo". La ripresa potrebbe essere vicina, il 12 giugno è per ora la data fissata dopo tre mesi di sospensione a causa dell'emergenza coronavirus. Le squadre hanno ora ripreso ad allenarsi, i test sui giocatori hanno riscontrato sei positività (tre i club coinvolti) e anche se Masters non intende fissare date certe, la sensazione è il calcio inglese possa tornare in campo, magari seguendo "il modello Bundesliga, dobbiamo essere flessibili e pronti a tutto, intanto per tutti noi, tifosi compresi, ègià bello rivedere i nostri giocatori impegnati negli allenamenti". Anche se non esclude nulla, per questo bisogna preparare diversi "piani di emergenza".

