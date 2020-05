Michael Schumacher, testimonianza drammatica di Felipe Massa: "Situazione complicata"

24 maggio 2020 a

A sbottonarsi, almeno un poco, sulle condizioni di Michael Schumacher ora è Felipe Massa, amico di vecchia data fin dal 2006, quando i due si ritrovarono anche se solo per una stagione compagni in Ferrari. Un rapporto coltivato negli anni e interrotto dal drammatico incidente a Meribel del sette volte campione del mondo. Ma il brasiliano non ha mai fatto mancare la sua vicinanza alla famiglia di Schumi. E ora Massa rivela di essere a conoscenza delle condizioni di Michael, lo fa in un'intervista a Fox News, dove comunque sceglie di non violare la privacy del tedesco: "Abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto. Un po' meno con sua moglie Corinna, perché veniva raramente a vedere le gare dal vivo. La sua situazione attuale - rimarca il brasiliano - è complicata. Ma se la sua famiglia non vuole rilasciare notizie particolari sul suo stato di salute, chi sono io per far ciò?", conclude Felipe Massa.

