Milan, Paolo Scaroni: "Per il momento", la frase con cui congeda Pioli e Maldini?

Zitti tutti, parla il presidente Paolo Scaroni. Intervistato a Radio Rai 1 fa il punto sul futuro del Milan. Si parte da Ralf Ranginck: "Non so se arriverà il manager tedesco - ha premesso -. Per il momento abbiamo fiducia in Stefano Pioli e in Paolo Maldini, ma le scelte le fa Ivan Gazidis". Ma su Gazidis aggiunge: "Non so neanche quando parla con altri candidati", insomma sarà lui a decidere. Dunque, sul calendario e la semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Speravo venisse fatta giocare ad agosto per una ripartenza più dolce. Alla fine è venuto fuori un compromesso e resto ottimista, in Lega siamo compatti per giocare prima possibile. Certo che giocare due partite ricche di adrenalina subito dopo la sosta può essere stressante per i giocatori". Scaroni comunque si augura di finire il campionato sul campo: "Resto focalizzato sul piano A. Mi auguro non servano né il piano B né il C. Sono convinto che il virus sarà un ricordo in tempi brevi", ha concluso.

