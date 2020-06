Cristiano Ronaldo, l'aneddoto inedito di Modric: "Quella volta che Mourinho lo ha fatto piangere di rabbia"

05 giugno 2020 a

Un battibecco tra José Mourinho e Cristiano Ronaldo è quasi sfociato in una rissa. È l’aneddoto svelato da Luka Modric nella sua autobiografia (‘A modo mio’): pur non essendo ancora uscita, già filtrano le prime anticipazioni, una particolarmente succosa sull’allora stella del Real Madrid. “Stavamo vincendo in Coppa del Re per 2-0 ma Ronaldo non inseguì il terzino avversario in una loro azione di rimessa. Vidi José furioso con Cristiano - è il ricordo del centrocampista croato - e i due ebbero un lungo botta e risposta. Confetto che quella reazione da parte dell’allenatore mi lasciò sorpreso. Rientrati negli spogliatoi per l’intervallo videi Ronaldo quasi in lacrime per la rabbia… ‘Faccio del mio meglio e lui continua a criticarmi’, diceva. Quando Mourinho entrò e continuò ad attaccarlo stava per scoppiare una rissa. Solo l’intervento dei compagni la evitò”. Insomma, da Modric arriva la conferma delle storie tese tra lo ‘Special One’ e il fuoriclasse portoghese.

