MotoGP, cancellata la tappa in Italia: niente Mugello nel 2020

Cancellato il Gran Premio d'Italia di MotoGP: niente Mugello nel 2020: "Purtroppo non siamo stati in grado di trovare una soluzione ai problemi logistici e operativi derivanti dal calendario pandemico che ci permettesse di visitare la sede in questa stagione - ha dichiarato il Ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta - È una grande perdita in quanto il Mugello è uno dei circuiti più belli del mondo". L'Italia però nel Mondiale avrà probabilmente il doppio appuntamento di Misano, il calendario ufficiale verrà comunicato nei prossimi giorni.

Il GP d'Italia, ricorda Sportmediaset.it, era stato inizialmente positicipato a causa della pandemia di Covid-19, ma l'annullamento definitivo era nell'aria, visto che non era stato inserito nella bozza di calendario che era cominciata a circolare nei giorni scorsi. La Ducati ha vinto gli ultimi tre gran premi di fila con Dovizioso (2017), Lorenzo (2018) e Petrucci (2019).

