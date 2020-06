Lautaro Martinez, dalla Spagna attacchi a Beppe Marotta: "mente" sulla clausola rescissoria

11 giugno 2020 a

In Spagna i quotidiani sportivi sono ossessionati da mesi con quello che definiscono il caso di Lautaro Martinez. In realtà non c’è alcun caso, le cose sono molto semplici: il Barcellona vuole l’attaccante argentino, ma l’Inter è disposto a cederlo solo previo pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro. In più il giocatore non sembra avere tutta questa smania di lasciare Milano, quindi il club nerazzurro dorme sonni tranquilli e attende di vedere se e quando i blaugrana faranno la loro mossa.

Intanto il quotidiano catalano Mundo Deportivo attacca Beppe Marotta, definendo “non vere” le sue affermazioni sulla clausola: la scadenza sarebbe prevista per il 15 luglio e non per il 7, come invece sostenuto dall’amministratore delegato nerazzurro. Ciò può cambiare qualcosa? No, può farlo solo il denaro che il Barça può mettere sul tavolo: o paga per intero la clausola o molto probabilmente può scordarsi Lautaro. Anche perché soluzioni come 70 milioni più il cartellino di un Junior Firpo qualsiasi appaiono ben lontane dal soddisfare l’Inter, che comunque non ha alcuna intenzione di cedere l’argentino.

