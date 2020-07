Serie A, Napoli-Roma 2-1: Insigne decisivo con un eurogol, Gattuso aggancia il quinto posto

06 luglio 2020 a

Un eurogol di Lorenzo Insigne, che ha lasciato partire da posizione defilata un destro a giro delizioso quanto imparabile, consente al Napoli di battere la Roma per 2-1. Decisivo il capitano a otto minuti dalla fine, dopo che la squadra di Gattuso si era fatta recuperare l'iniziale vantaggio siglato da Callejon. A differenza della partita persa 2-0 con il Milan, i giallorossi stavolta hanno reagito e hanno trovato il pareggio con una ripartenza di grande qualità: Dzeko ha avviato l'azione con una splendida apertura, Mkhitaryan ha fatto il resto con una conclusione potente e precisa dal limite dell'area. Per la Roma si tratta della terza sconfitta consecutiva: adesso gli uomini di Fonseca hanno soltanto 2 punti di vantaggio sul Milan e rischiano seriamente di perdere l'Europa League, se non cambieranno qualcosa al più presto. Gattuso invece si gode lo straordinario momento di forma: solo l'Atalanta è riuscito ad avere la meglio del Napoli post-Covid.

