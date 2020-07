Ferrari, disastro in qualifica al GP di Stiria: Vettel decimo, Leclerc fuori in Q2

11 luglio 2020 a

a

a

Lewis Hamilton centra la pole position del Gran Premio di Stiria nel diluvio di Spielberg battendo Max Verstappen (+1.216), Carlos Sainz Jr. (+1.398) ed il compagno di squadra Valtteri Bottas (+1.428). La Ferrari non va oltre il decimo tempo di Sebastian Vettel (+2.378) e l'undicesimo di Charles Leclerc, escluso dal Q3. Quinto tempo per Esteban Ocon e sesto per Lando Norris, che però scatterà nono per la penalità ricevuta nelle prove libere.

Ferrari, millesimo GP al Mugello: ufficiale, la data di un evento storico per la Formula 1

La pioggia, che avrebbe potuto rimescolare i valori, ha invece visto le due rosse SF1000 arrancare. E ora si prospetta una gara ancora più complicata di domenica scorsa, quando Leclerc era partito settimo. Il Cavallino si affida al suo passo gara migliore, ma servirà un altro aiuto delle circostanze per sperare in un buon risultato, scrive la Gazzetta dello Sport.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.