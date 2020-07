Cristiano Ronaldo, l'indiscrezione-bomba dalla Spagna: "Addio Juventus, ha già un accordo col fondo sovrano dell'Arabia Saudita"

18 luglio 2020 a

Una bomba sul calcio europeo: Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a lasciare la Juventus e accasarsi al Newcastle. La notizia è lanciata con grande enfasi dallo spagnolo Don Balon. Ma cosa potrebbe convincere il 35enne portoghese a scegliere un club dal blasone e dallo status tecnico non paragonabile a nessuna delle squadre in cui CR7 ha militato in carriera? Semplice, i soldi, una montagna di soldi.



Dalla Spagna si parla di "patto riservato" tra Ronaldo e il fondo sovrano dell'Arabia Saudita prossimo all’acquisto dei bianconeri inglesi. Cifre altissime e top secret per un biennale con clausola di uscita dopo un solo anno, viste le incognite tecniche del progetto. In realtà, spiega sempre Don Balon, Ronaldo avrebbe comunque in mente di chiudere la sua straordinaria esperienza da calciatore negli Stati Uniti per seguire da vicino la sua azienda-brand. In cui il pallone è solo un dettaglio.

