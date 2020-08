Cristiano Ronaldo pizzicato così alla festa-scudetto della Juventus: ma quale entusiasmo?

02 agosto 2020 a

No, quello sfoggiato da Cristiano Ronaldo alla festa scudetto della Juventus a porte chiuse a Roma dopo il ko con la Roma non era entusiasmo puro, forse anche perché il fenomeno portoghese, in attesa del Lione, non era neppure tra i convocati. Al termine della partita coi giallorossi, inizia la festa. E Cristiano Ronaldo viene pizzicato così come lo potete vedere qui sotto, un fermo-immagine rilanciato da Nonleggerlo su Twitter: una sorta di smorfia sonnolenta con la medaglia di campione d'Italia al collo. Già, dopo nove scudetti consecutivi in casa Juve l'entusiasmo per una festa vera lo si potrebbe trovare magari dopo l'agognato trionfo in Champions...

