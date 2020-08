David Silva frega la Lazio e va alla Real Sociedad. Igli Tare: "Rispetto per il giocatore, non per l'uomo"

18 agosto 2020 a

Resta di sasso, la Lazio: lo spagnolo David Silva, 34enne ex stella di Manchester City e nazionale spagnola fresco svincolato, andrà alla Real Sociedad. Per molte settimane, il fantasista sembrava tentato dalla corte del club di Claudio Lotito e mister Simone Inzaghi sognava di poter armare con la sua fantasia i piedi di Ciro Immobile. A pochi centimetri dal traguardo, il colpo di scena: Silva ci ripensa e decide di tornare in Spagna, rimangiandosi la mezza parola data ai biancocelesti. "Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad - è il commento del direttore sportivo laziale Igli Tari -. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo". Nero su bianco, in una nota: più chiaro di così...

