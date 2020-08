Luis Suarez offerto alla Juventus: tentazione del tridente dei sogni, ma i conti del club dicono Dzeko

28 agosto 2020 a

La Juventus ha in mano Edin Dzeko, ma nelle ultime ore qualcosa potrebbe essere cambiato. Il Barcellona ha offerto Luis Suarez ai bianconeri, che quindi ci stanno pensando: impossibile fare altrimenti, dato che si tratta di uno degli attaccanti più forti del mondo. Le controindicazioni sono l’età (34 anni) e soprattutto il costo dello stipendio (almeno 10 milioni), ma per il resto non può che far sognare un tridente Ronaldo-Suarez-Dybala. Con Gonzalo Higuain in uscita, Andrea Pirlo sembra però preferire Dzeko per una questione di caratteristiche tecniche e anche ovviamente di salario: i conti del club sono già abbastanza complicati da non aver bisogno di essere appesantiti da un giocatore del calibro di Suarez. Finora c’è stata una chiacchierata esplorativa, che però è bastata a far sognare i tifosi: loro sì che prenderebbero Suarez di corsa anziché Dzeko, ma la Juve sembra intenzionata a fare altre scelte.

