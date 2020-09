Lionel Messi, guerra totale alla Liga: "La clausola da 700 milioni col Barcellona? Non è valida"

04 settembre 2020 a

a

a

Il sei volte Pallone d'oro, attaccante del Barcellona, uomo immagine del blaugrana, Lionel Messi ha interrotto il suo silenzio. Lo ha fatto con un comunicato stampa affidato al suo padre-agente, Jorge, una missiva invita alla Liga spagnola con cui i Messi confermano non validità della clausola rescissoria da 700 milioni di euro,

La Liga che nei giorni scorsi aveva sottolineato come il 33enne argentino si sarebbe potuto liberare del club blaugrana solo tramite il pagamento di 700 milioni di euro. "Non sappiamo quale contratto sia stato analizzato e su quali basi si sostiene che il suddetto preveda una clausola risolutiva applicabile nel caso il giocatore decida di risolvere tale vincolo in maniera unilaterale", spiega Jorge Messi in un comunicato.

Anche Icardi, Marquinhos e Navas positivi: il Psg è ufficialmente un focolaio, sarà una stagione infernale

Secondo il padre di Messi si tratta di "un evidente errore da parte della Liga. Così come indica letteralmente la clausola 8.2.3.6 del contratto firmato dal giocatore col club: questo indennizzo non si applicherà qualora la risoluzione del contratto per decisione unilaterale del giocatore abbia effetto a partire dal termine della stagione 2019/2020. È ovvio quindi che la clausola di risoluzione da 700 milioni di euro non sia assolutamente applicabile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.