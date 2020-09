Ferrari, Sebastian Vettel in testacoda a Monza: "Auto fuori controllo", cosa non funziona

04 settembre 2020 a

Per tutta la sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia le Ferrari ha mostrato una serie di problemi davvero inquietante. In particolare sia Charles Leclerc che Sebastian Vettel hanno avuto difficoltà importanti nel gestire la monoposto, che ad ogni minima sbavatura va completamente fuori controllo. In particolare il pilota tedesco aveva già accusato dei problemi con il posteriore che appare davvero difficile da gestire: e infatti poco dopo è arrivato il testacoda, con Vettel che è stato bravo a parcheggiare la sua macchina a fil di muretto, senza danneggiarla in maniera importante. Di certo c’è che con queste premesse si prevede un’altra gara durissima per la Ferrari, con l’aggravante che sarà sul circuito di casa a Monza: i pochi tifosi ammessi sugli spalti avranno ben poco di cui rallegrarsi, ma purtroppo per la scuderia di Maranello ancora non si vede la luce in fondo al tunnel.

"Inguidabile". Ferrari? No, ferro da stiro. Monza, impressionante video di Leclerc: capito che razza di cosa guida?

