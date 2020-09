Francesco Acerbi, il difensore non si accorda per il rinnovo con la Lazio e si sfoga contro la sua squadra: ecco il perché

07 settembre 2020 a

a

a

Francesco Acerbi ha attaccato la Lazio. Il difensore va oltre la delusione per il mancato rinnovo contrattuale che rimane la motivazione principale del malumore. Ma oltre al mancato rinnovo contrattuale c’è anche altro. Nei mesi scorsi dopo la partita con il Sassuolo Acerbi ebbe nello spogliatoio un confronto acceso con il responsabile sanitario del club Pulcini. La causa scatenante, allora, furono le polemiche sull’utilizzo da parte del club di un nuovo nutrizionista, Iader Fabbri, vicino ad Acerbi e ad altri giocatorii. Questa situazione, scrive la Gazzetta dello sport, ha creato una prima frattura tra il giocatore e il club.

Al giocatore nel frattempo sono arrivate pure le avance di qualche club importante. Tanto l’Inter quanto il Napoli sarebbero interessate a lui, anche se non c’è mai stata alcuna richiesta. Lotito lo valuta almeno 20 milioni, ma Acerbi è un pilastro della squadra di Inzaghi e il rischio di arrivare all'inizio del campionato con una caso così spinoso non è l'ideale per la società biancazzurra.

