Juventus, 5 gol al Novara al debutto. Cristiano Ronaldo apre l'era Pirlo, brilla Douglas Costa (tentato dal Manchester United)

Agile debutto per la Juventus di Andrea Pirlo: i bianconeri (con maglietta arancione) travolgono 5-0 il Novara nella prima amichevole della stagione. In rete, oltre al solito Cristiano Ronaldo (stakanovista del gol che ha aperto le danze), anche Ramsey, il recuperato Pjaca e, per due volte, il giovane Portanova classe 2000. Particolarmente brillante Douglas Costa, dribbling e grande assist per la rete del gallese Ramsey. Chissà, forse le voci di un interessamento del Manchester United avrà "acceso" l'esterno brasiliano. Mister Pirlo potrà essere soddisfatto dell'attitudine della squadra: palleggio, pressing e difesa "mobile" (a 3 in fase di possesso, a 4 in fase di chiusura).

