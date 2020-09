Leo Messi, saluto a Luis Suarez e frecciata al Barcellona: "Non ti meritavi questa roba"

25 settembre 2020 a

Il saluto di Lionel Messi a Luis Suarez all’indomani della conferenza stampa d’addio del Pistolero al Barcellona è un altro tassello che conferma che tra la Pulce e la società catalana il sereno non è tornato. Parole d’affetto ma senza risparmiare alcune pesanti parole ai vertici blaugrana. Sulla propria pagina Instagram, l'argentino ha augurato una buona nuova avventura al centravanti uruguaiano togliendosi ulteriormente qualche sassolino dalle scarpe.

“Stavo cercando di realizzare l’idea (del tuo addio ndr), ma oggi quando sono entrato negli spogliatoi ho capito che è successo davvero. Sarà difficile non continuare a condividere la giornata con te, sia in campo che fuori. Ci mancherai tantissimo. Sono stati tanti anni insieme. Tanti momenti come compagni e non solo. Pranzi, cene. Tante cose che mai possiamo dimenticare. Ogni giorno vissuto. Sarà difficile vederti con un’altra maglia e molto di più sarà affrontarti. Meritavi di essere salutato per quello che sei: uno dei giocatori più importanti nella storia del club, che ha realizzato cose importanti sia come gruppo che individualmente. E non di essere mandato via come hanno fatto loro. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova sfida. Ti amo moltissimo, ti amo moltissimo. A presto amico”. Questo il lungo messaggio di addio di Messi a Suarez.

