Sassuolo, 4-1 al Crotone: Var e Berardi fanno volare i verdenero in testa alla classifica di Serie A

03 ottobre 2020 a

a

a

Il Sassuolo ha battuto 4-1 il Crotone nella gara valida per la terza giornata di Serie A. Berardi sblocca il risultato al 19' del primo tempo, Simy pareggia i conti in avvio ripresa su calcio di rigore. Poi ci pensa Caputo con una doppietta, al 13' su rigore (episodio chiave del match che farà molto discutere con l'arbitro Pezzuto richiamato dal Var per osservare un presunto tocco di mano in area di Pereira su cross di Kyriakopoulos, concede il penalty) e al 40', a riportare avanti gli emiliani. In pieno recupero arriva il poker firmato da Locatelli. La squadra di De Zerbi sale così a 7 punti, momentaneamente in vetta in solitaria, mentre i calabresi rimangono fermi a zero.

Spezia, debutto amaro in Serie A: primo storico gol di Galabinov, ma il Sassuolo ne fa 4

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.