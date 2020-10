Ecco il piano B per la Serie A: ipotesi playoff per salvare il campionato

22 ottobre 2020 a

a

a

Figc e Lega calcio, pur intenzionate a chiudere regolarmente la stagione, ragionano sul famoso piano B chiesto anche dal ministro Spadafora. Secondo il Corriere dello Sport si dovrebbe giocare almeno tutto il girone di andata, in modo che tutte le squadre possano avere lo stesso numero di partite e possano affrontare ogni avversario una volta.

"Un piano B per evitare il default": Spadafora terrorizza (ancora) la Serie A

In seguito le prime 12 squadre classificate verrebbero divise in due gironi da sei per giocarsi lo scudetto: partite di andata e ritorno, stile fase a gironi di Champions League, con le prime due che si qualificherebbero alle semifinali scudetto, da giocarsi - come la finale - in gara secca. Le restanti 8 (sempre in girone unico) infine lotterebbero per la salvezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.