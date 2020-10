Sebastian Vettel si arrende: "Chales Leclerc gioca in un'altra categoria". Ferrari, il ribaltone in Portogallo

25 ottobre 2020 a

La resa di Sebastian Vettel a Charles Leclerc era nell'aria da mesi, ma ora è il pilota tedesco, che l'anno prossimo non sarà più a Maranello, ad ufficializzare il ribaltone delle gerarchie nella rossa e nel Mondiale di Formula 1. "Colpa" delle qualifiche a Portimao, Gp di Portogallo. Vettel quindicesimo, Leclerc quarto dietro le irraggiungibili Mercedes e Verstappen. "Non solo mi batte, ma gioca proprio in un'altra categoria - ha ammesso il quattro volte campione del mondo, riferendosi al 23enne compagno di scuderia monegasco -. Non c'è molto che possa fare, anche nei giri che mi sembrano buoni sono più lento. E più di così non riesco". Perlomeno, complimenti per la sincerità.

