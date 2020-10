Olimpiadi, a Tokyo arrivano gli e-sports: l'annuncio di Daniele Di Lorenzo

Francesco Fredella 29 ottobre 2020 a

Alle prossime olimpiadi di Tokyo non ci saranno solo gli sport tradizionali, classici. Ma anche gli e-sports: una grande novità che piace ai giovanissimi e a tutti gli amanti della tecnologia. In pratica, - secondo le ultime indiscrezioni - dovrebbe essere messa in piedi una vera e propria squadra di atleti che si sfideranno davanti ad un videogioco. Tutto vero. Si tratta di una nuova disciplina, già entrata a pieno titolo nella competizione olimpica, con il mondo dei game (non violenti) come protagonisti. In pratica uno sport tecnologico (come il tennis, il calcio o altre discipline) che sta spopolando tra le nuove generazioni.

Questa grande novità è supportata, in questa fase, da Daniele Di Lorenzo - produttore cinematografico e televisivo di successo - presidente di “Italian e-Sports Federation”. Il Coni ha istituito il Comitato esplorativo sugli e-sports con l’obiettivo di mettere in piedi questo progetto in vista delle prossime Olimpiadi. Alla presidenza del Comitato c’è Michele Barbone (ricordiamo che è anche presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva) e Di Lorenzo è stato nominato suo vice.

Al momento, dalle prime indiscrezioni, sappiamo che sono in corso molte riunioni al CONI di Roma per mettere a punto la squadra olimpica che dovrebbe competere a Tokyo nel 2021 nel settore degli e-sports. Di Lorenzo, a quanto pare, potrebbe volare alle Olimpiadi portando alta la bandiera di questa nuova disciplina (e quindi dell’Italia): un vero cambio di passo per lo sport che va a braccetto con la tecnologia

