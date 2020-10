Juventus, Maurizio Sarri risolve il contratto: trovato l'accordo, ora subito alla Fiorentina?

29 ottobre 2020 a

Maurizio Sarri è di nuovo libero di poter trovare una altra squadra, dopo l'esonero dalla Juventus. Il tecnico ha infatti firmato la risoluzione del contratto che lo legava alla società bianconera ed è ora libero di cercarsi un altro club. Le parti (il procuratore del tecnico martedì è stato in sede) erano da giorni alla ricerca di un accordo che fosse soddisfacente per entrambe, un dialogo giunto alla conclusione proprio nelle ultime ore.

Ed è curioso che questo avvenga proprio il giorno dopo la sonora sconfitta in Champions dei bianconeri contro il Barcellona. L'ennesima prova deludente della squadra di mister Andrea Pirlo. Tecnico che incomincia seriamente ad essere messo in discussione con già le prime voci di possibili sostituti. Non quello di Sarri che guarda ormai altrove. Come per esempio la Fiorentina, che intanto ha ripreso il suo cammino positivo con Beppe Iachini, ma che resta comunque vigile.

