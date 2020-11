Alexander Zverev, l'ex fidanzata lo mette nei guai: "Ha cercato di soffocarmi con un cuscino"

06 novembre 2020 a

Il tennista Alexander Zverev e Olga Sharypova, modella e fotografa. sono giovani, belli e di successo e stavano assieme, ma la coppia è scoppiata e pure in malo modo. Una settimana fala ragazza infatti ha cominciato su Instagram a scrivere le sue verità sulla relazione con Zverev, soprattutto sugli ultimi mesi della loro storia. La ragazza ha iniziato a raccontare di aver subito maltrattamenti da parte di un suo ex. Senza però fare nomi.

"Era l' agosto di un anno fa, eravamo agli Us Open, ho fatto una passeggiata con Dasha Medvedeva (la moglie del tennista Daniil Medvedev) e sono tornata tardi in albergo. Al mio arrivo abbiamo discusso pesantemente, fino a quando lui ha cercato di soffocarmi con un cuscino. Sono scappata scalza in strada. Non è stata l'unica volta che mi ha messo le mani addosso, ma quella volta ho temuto davvero che potesse uccidermi". Parole respinte a mittente da Zverev che nega e si stupisce. E anche la futura madre di suo figlio, la modella tedesca Brenda Patea, nell' annunciare la gravidanza non ha avuto parole tenere nei suoi confronti. "Fortunatamente posso crescerlo da sola, non condividerò con Sascha la custodia del bambino".

