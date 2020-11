Sergio Ramos contro Hakimi, la rissa tra ex compagni in Real Madrid-Inter: "Alzati, figlio di..."

06 novembre 2020 a

Compagni di squadra, ma per Sergio Ramos conta poco. Le telecamere spagnole hanno decriptato il labiale del difensore del Real Madrid nei confronti di Hakimi durante Real-Inter in Champions League. Il difensore nerazzurro, cade in area e viene affrontato spavaldamente dallo spagnolo che lo rimprovera per aver cercato un calcio di rigore. “Alzati figlio di... e smettila di squittire come un topo”, le parole del nazionale spagnolo nei confronti dell'avversario.

Sergio Ramos è una colonna del Real Madrid: ha vinto 22 trofei dal 2005, quando fu acquistato dal Siviglia. "Vogliamo che resti qui con noi. Non ho dubbi che rimarrà e continuerà a fare la storia del Real", ha spiegato l'allenatore dei blancos Zidane che si augura al più presto il rinnovo del contratto.

