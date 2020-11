Lazio e Lotito sotto inchiesta federale per il caos tamponi: rischio esclusione dal campionato

09 novembre 2020 a

a

a

Rischia di avere conseguenze pesantissime per la Lazio la faccenda dei tamponi. Leiva, Strakosha e Immobile sono risultati positivi per il laboratorio Synlab dell'Uefa, il 26 ottobre prima di Bruges-Lazio, poi, nuovamente il 2 novembre prima di Zenit-Lazio. Immobile non giocò quelle due partite, ma nel mezzo la Lazio giocò contro il Torino, perché il laboratorio 'Futura diagnostica' di Avellino, scelto da Lotito per il test in Italia e comunicato alla Lega di A, accerto che il centravanti era negativo. Lotito, non convinto, venerdì ha portato i suoi al Campus Biomedico a Roma, per effettuare ulteriori test. L'idea, scrive il Giorno, è quella di provare che l'Uefa si è sbagliata. Ma il Campus trova i giocatori positivi al test rapido e al molecolare. E informa le Asl che fermano i giocatori, anche se poi da Avellino arriva la negatività ai test.

La Lazio non muore mai: alla Juve Ronaldo gol non basta, il solito Caicedo la frega all'ultimo secondo

A questo punto sono diverse le possibili violazioni del protocollo che potrebbero provocare sanzioni per la Lazio: la mancata comunicazione all'Asl delle positività rilevata da Synlab prima di Bruges e Zenit; il mancato isolamento dei giocatori; la partenza per Torino. Oggi il responsabile medico di Lotito, il dottor Pulcini, sarà ascoltato dagli 007 federali su questo e altri aspetti della vicenda. La Lazio rischia ora la penalizzazione di uno o più punti per violazione del protocollo. Se invece dovesse emergere un profilo doloso allora potrebbe essere punita con l'esclusione dal campionato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.