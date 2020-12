Psg, esonerato il tecnico Thomas Tuchel ora arriva Mauricio Pochettino: si prepara lo scambio Eriksen-Paredes

24 dicembre 2020 a

Christian Eriksen potrebbe essere il primo rinforzo del Psg targato Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino infatti subentrerà a breve a Thomas Tuchel, esonerato oggi, sulla panchina dei francesi. Il tecnico argentino stravede per la classe del trequartista danese, gioiello offensivo del suo Tottenham arrivato a sfiorare la Champions League due anni fa proprio con Eriksen fra i giocatori di punta di quella impresa sfiorata.

Clamoroso-Psg, esonerato Tuchel: cala la mannaia di Leonardo. Arriva Max Allegri?

Pochettino, 48 anni, è una scelta fortemente voluta dal presidente Nasser Al Khelaifi. Pochettino, da calciatore, al Psg aveva giocato due stagioni, dal 2001 al 2003, vincendo anche una coppa Intertoto. L’Inter con Eriksen via vorrebbe mettere in piedi uno scambio con Leandro Paredes, ex centrocampista di Empoli e Roma, in grado di coniugare ottime doti da regista, una discreta fase difensiva e una forte personalità da buon argentino. Tutte caratteristiche molto gradite a Conte.

