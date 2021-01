Inter impegnata da Suning: clamoroso accordo commerciale tra gli Zhang e Alibaba

06 gennaio 2021 a

a

a

Sono iniziate le grandi manovre in casa Suning. Stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera, gli Zhang hanno raggiunto un accordo commerciale con i vertici del gruppo Alibaba, coinvolgendo anche la proprietà dell’Inter. “Il pegno azionario - fanno sapere dal gruppo Suning - è un normale accordo d’affari che non ha alcun impatto sullo sviluppo commerciale e sulla consueta attività”. Secondo la ricostruzione di Mario Gerevini, il 4 dicembre scorso il proprietario dell’Inter e il figlio hanno messo in gioco 51mila azioni della Jindong Zhang per un valore nominale complessivo di circa 130 milioni di euro: tra le proprietà in gioco c’è anche l’Inter, con Taobao-Alibaba che è diventata socio del gruppo con il 19,9% e ha preso in garanzia le azioni di Shg, che possiede il 68% del club nerazzurro.

Bomba Covid sulla Serie A. "Due positivi nel Milan". Sfida con la Juventus a rischio? Il disastro stavolta è per Pioli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.