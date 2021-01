Arturo Vidal, il bacio a Chiellini prima di Inter-Juve: il dettaglio che fa esplodere i nerazzurri

18 gennaio 2021 a

Ci mancava il bacio allo stemma della Juventus. L'Inter vince 2-0, Arturo Vidal conquista i nerazzurri segnando il primio gol ma un suo gesto agita il trionfo nerazzurro nel derby d'Italia a San Siro: prima del fischio d'inizio. il cileno ex bandiera juventina e giocatore-simbolo di Antonio Conte si avvicina all'amico Giorgio Chiellini e lo saluta con affetto baciandogli il petto, proprio sopra lo stemma bianconero.

Apriti cielo, sui social è processo a Vidal, costretto poi a "spiegarsi" su Instagram: "La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un altra squadra. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene. Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E lascerò l'anima per quello! Forza Inter!". Polemica chiusa (per ora).

