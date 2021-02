Lazio, un Mussolini in squadra: clamoroso acquisto per i biancocelesti (e la paura della "Duciona" Alessandra)

02 febbraio 2021 a

Romano Mussolini è entrato a far parte della Lazio primavera. Figlio di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani, è il pronipote del “Duce” Benito: porta quindi un cognome e un’eredità davvero pesanti dal punto di vista mediatico, ma ciò di certo non lo può privare dal provare a sfondare nel calcio che conta. Nato nel 2003, Romano - come il nonno musicista, che era sposato con Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren - ha appena compiuto 18 anni: di ruolo fa il terzino, i biancocelesti un po’ a sorpresa lo hanno appena promosso nella primavera.

Nell’ultimo turno di campionato, perso per 2-0 contro la Juventus, Mussolini non è entrato in campo, rimanendo in panchina per tutti i 90 minuti: ci sarà tempo per vederlo all’opera, d’altronde è stato appena promosso dalle categorie inferiori ed era soltanto alla sua seconda convocazione. Prima della primavera giocava infatti nell’under 18 allenata da Tommaso Rocchi, che però era ferma da ottobre, vista la sospensione dei campionati giovanili a causa del Covid.

“Io ne sto fuori, sulla sua vita e sulle sue cose non vuole alcuna intromissione”, ha dichiarato la madre Alessandra all’Adnkronos. Tra l’altro Romano era apparso lo scorso autunno in una puntata di Ballando con le stelle, quando Milly Carlucci aveva organizzato una serata a tema in cui i concorrenti dovevano ballare con un proprio familiare. Per la Mussolini era sceso in pista proprio il figlio calciatore. “Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare - ha dichiarato Alessandra - è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, ripeto, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione”.

