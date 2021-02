Diego Maradona, il video che precede di poco la morte: "Come sono ridotto", altre ombre sui medici

03 febbraio 2021 a

Non c’è pace per Diego Maradona. A quasi tre mesi dalla sua morte è spuntato un nuovo video dell’argentino, che risale a qualche giorno prima del decesso. “Sono ammaccato, ma va tutto bene”, sosteneva il Pibe de Oro, rivolgendosi tra l’altro a Leopoldo Luque, il medico finito nell’occhio del ciclone e indagato per presunte negligenze nelle cure dell’ex calciatore del Napoli. Maradona era stato ripreso dalla cucina dell’appartamento di Tigre, lo stesso in cui è stato trovato senza vita, e aveva ancora la medicazione alla testa dopo l’operazione per la rimozione di un ematoma subdurale al cervello.

“Sai che non mi piacciono le intimità ma quando sono con gente buona esco dalla mia tana”, dice Diego nel video, salutando poi il suo medico. Stando a quanto riportato dal quotidiano Olè, gli investigatori avrebbero acquisito altri audio che confermerebbero la figura controversa di Luque, arrivando a definire “terrificante” il quadro generale che starebbe emergenti.

Nel frattempo si sprecano le interviste dei familiari: il nipote Johnny Esposito è stato ospite di un programma argentino e ha dichiarato che Maradona “non desiderava più nulla”. “Non voleva più vivere - ha aggiunto - non si sarebbe lasciato aiutare. Non capisco perché, forse perché non riusciva più a calciare un pallone”. Altra figura controversa è invece quella della psichiatra Agustina Cosachov, accusata di falso ideologico: avrebbe falsificato un certificato nel quale attestava che il suo paziente era “attento, orientato nella persona, nel tempo e nello spazio”. È poi emerso che nulla di tutto ciò corrispondeva al vero.

