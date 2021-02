Diego Maradona morto, tre nuovi indagati: lo psicologo e i due infermieri, un quadro inquietante

09 febbraio 2021 a

a

a

Tre nuovi indagati nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Come spiega la Gazzetta dello sport, si tratta dello psicologo Carlos Diaz (aveva in cura il Pibe de Oro dallo scorso settembre) e di Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, gli infermieri che assistevano Diego nella sua abitazione dopo l'operazione al cervello. Tutti e tre sono stati iscritti nel registro degli indagati insieme al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov, i primi indagati per sospetta imperizia.

"Aveva le ginocchia a pezzi, ma...". Il fratello di Maradona, cosa non torna nella versione del dottore

Diaz, secondo quanto ricostruito dai media argentini, era perfettamente al corrente del tipo di trattamento medico a cui Maradona era sottoposto e lui stesso aveva prescritto una terapia a base di farmaci che avrebbe dovuto tener conto del quadro clinico estremamente complesso dell'ex numero 10 di Napoli e Argentina. Secondo l'agenzia Telam, i pm ritengono il ruolo di Diaz "preponderante" per capire gli ultimi mesi di vita di Diego e cosa possa essere andato storto nelle cure. Almiron e Madrid, invece, sono indagati per falsa testimonianza perché nel corso del primo interrogatorio hanno assicurarono di aver controllato i parametri vitali di Maradona intorno alle 9.30 del mattino in cui è morto, cambiando però versione successivamente e confessando di aver visitato la stanza di Maradona solo la notte precedente.

"Il ciccione si fregherà da solo". Maradona, spunta un audio inquietante: capito il medico? Poco prima di morire...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.