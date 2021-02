Australian Open, Fabio Fognini e Matteo Berrettini al secondo turno: super Italia, altri quattro avanti

09 febbraio 2021 a

Sei italiani si qualificano al secondo turno degli Australian Open. Ci sono anche Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il primo ha superato per 6-4 6-2 6-3 il francese Pierre Hugues Herbert in appena un’ora e 54 minuti. Con il successo di Fognini, l’Italia si è garantita un giocatore al terzo turno che sarà il vincente del derby tra il ligure e Salvatore Caruso. Al terzo turno uno tra Fognini o Caruso affronterà il vincente tra Alex DeMinaur e Pablo Cuevas.

Al secondo turno anche Matteo Berrettini che ha battuto in tre set il sudafricano Kevin Anderson per 7-6 7-5 6-3. Un match durissimo, giocato punto a punto, di altissima intensità e deciso soprattutto dagli 8 set point che Anderson ha mancato nel corso del primo set. Ora Berrettini affronterà il ceco Tomas Machac. Sono così 6 gli azzurri qualificati al secondo turno (quattro nel maschile e due nel femminile): c’è anche Lorenzo Sonego, che sarà opposto allo spagnolo Feliciano Lopez, e poi ci sarà il derby tra Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Nel femminile in gara Sara Errani che affronterà Venus Williams e Camila Giorgi opposta a Iga Swiatek. Marco Cecchinato invece è stato battuto in rimonta in quattro set dall’americano Mackenzie McDonald, numero 192 del mondo, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 dopo due ore e 15 minuti di gioco, mentre Pablo Cuevas si è imposto 6-4, 4-6, 6-2, 6-2 dopo due ore e venti minuti di gioco contro Andreas Seppi.

