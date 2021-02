Inter, accordo con Lautaro Martinez per il rinnovo: 4,5 milioni e niente clausola, passa la linea-Marotta

16 febbraio 2021 a

All'Inter l'obiettivo adesso della società è quello dei rinnovi di contratto. Per primo quello di Lautaro Martinez. L'intesa è stata raggiunta sulla base di un ingaggio da 4,5 mln a stagione più bonus fino al 2024 con l'annullamento della clausola rescissoria. L'ufficialità arriverà verso la fine del mese, quando i rappresentanti dell'argentino torneranno in Italia.

L'Inter però pensa anche ai prolungamenti di Barella e Bastoni. Per l'ex Cagliari, il cuo contratto scade comunque nel 2024, anche un futuro da capitano per il dopo Handanovic. La firma però potrebbe arrivare dopo gli Europei. Più attivi sul fronte Alessandro Bastoni. Il club nerazzurro sarebbe pronto a prolungare l'accordo col difensore fino al 2024 portando lo stipendio a 2,5 milioni di euro a stagione. L'Inter punta molto su questi tre giocatori, soprattutto sull'argentino.

L'attaccante rimane uno degli assoluti punti di forza dell’Inter targata Conte che domenica sera battendo la Lazio per 3-1 ha sorpassato il Milan in testa alla classifica, in attesa del derby in programma domenica pomeriggio. Lunga discussione, per il rinnovo, la clausola. Alla fine l’ha spuntata Marotta e nel nuovo contratto non sarà fissata nessuna cifra per il suo addio. Chi vorrà dovrà trattare con l’Inter, andando incontro alle richieste del club. Una vittoria della società che avrà così il pallino in mano in caso di trattative, ma l'idea è quella di trattenere a lungo il Toro.

