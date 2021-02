Zlatan Ibrahimovic, insulti razzisti irripetibili dai tifosi della Stella Rossa: cosa si è sentito dagli spalti

19 febbraio 2021 a

Zlatan Ibrahimovic è finito al centro di una nuova polemica extra-calcistica, ma stavolta in qualità di vittima. Nulla a che vedere con la rissa con Romelu Lukaku, nella quale aveva vestito i panni di provocatore. Il calciatore svedese è infatti stato bersagliato da insulti a sfondo razzista al termine della partita di Europa League pareggiata dal Milan per 2-2 sul campo della Stella Rossa.

Il tutto è avvenuto sui social network, anche se qualche insulto era arrivato anche da quei pochi tifosi presenti al Marakana, come hanno mostrato alcuni video registrati dagli spalti: oltre a diverse parolacce, nei confronti di Ibrahimovic è stato utilizzato il termine “balija” che è molto pesante, dato che è un’offesa discriminatoria che i serbi rivolgono ai bosniaci. Zlatan è infatti legato al gruppo etnico dei bosniaci di religione islamica da parte del padre.

La Stella Rossa si è scusata con una nota ufficiale, evidentemente in imbarazzo per quanto accaduto nei confronti del calciatore svedese del Milan: “Condanniamo nella maniera più ferma le frasi offensive nei riguardi di Zlatan Ibrahimovic. Come società abbiamo fatto di tutto affinché l’organizzazione dell’incontro fosse al livello di due grandi squadre, e non consentiremo che i comportamenti primitivi dei singoli gettino una macchia sulla tradizionale ospitalità del nostro Paese e del nostro popolo. La società si scusa nella maniera più sincera con Ibrahimovic per l’episodio spiacevole”.

