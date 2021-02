Serie A, l'Inter non si ferma più: quinta vittoria consecutiva (nona a San Siro), travolto il Genoa di Ballardini

28 febbraio 2021 a

Inter avanti a colpi di tris. Mentre dalla Cina arrivano notizie inquietanti dalle strategie di Suning legate al calcio, la squadra di Antonio Conte continua a vincere e sembra essere sempre più lanciata verso la vittoria dello Scudetto. Contro un Genoa molle e con la testa già al Derby con la Samp, i nerazzurri dominano con i gol di Lukaku nel primo tempo, di Damian e Sanchez nella ripresa.

A casa con il Covid Marotta, Antonello e Ausilio, davanti al solo Zanetti in tribuna per l'Inter arriva la quinta vittoria consecutiva in campionato (la nona di fila in casa), mentre il Genoa di Ballardini cade dopo sette risultati utili. In attesa del posticipo dell'Olimpico, i nerazzurri portano a sette i punti di vantaggio sul Milan e a dieci quelli su Juventus e Atalanta con 14 partite ancora da giocare.

Protagonista assoluto della partita ancora lo scatenato Lukaku, che prima sblocca il risultato dopo meno di un minuto e poi serve a Damian l'assist del raddoppio. Per il gigante belga sono 18 i gol in campionato a -1 dal capocannoniere Cristiano Ronaldo, in totale sono 41 le reti in campionato con la maglia dell'Inter. E' lui il leader indiscusso e il trascinatore di un'Inter sempre più a immaginare e somiglianza di Conte. Soddisfatto proprio il mister dell'Inter: "Non c'è stato alcun patto Scudetto, ma la storia del club parla chiaro e l'Inter deve sempre giocare per vincere. L'anno scorso ci siamo andati vicini, al mio primo anno, scioccamente la delusione dell'eliminazione in Champions ci ha fatto capire che bisognava alzare il livello di tutti per cercare di essere più competitivi".

