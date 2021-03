Porta a Porta, John Elkann in studio? La stoccata dello juventino Bruno Vespa: "Sono molto deluso"

12 marzo 2021 a

John Elkann è stato ospite di Porta a Porta, il talk serale di Rai 1 condotto da Bruno Vespa in occasione del centenario della nascita del nonno Gianni Agnelli. Durante la trasmissione Elkann è stato tirato in ballo da Bruno Vespa sul tema Juventus: "In questi giorni La Stampa sta randellando la Juventus. Io da juventino sono molto deluso, ritengo faccia bene a randellare. C’è per caso un problema di famiglia, visto che un altro ramo della famiglia guida la Juventus?", la maliziosa domanda di Vespa.

La risposta del numero uno di Exor e Stellantis, nonché cugino di Andrea Agnelli, attuale presidente bianconero è stata molto salomonica: "Abbiamo una squadra che si sta ringiovanendo e come sappiamo bene quando uno vuole costruire il futuro deve puntare sui giovani e questo comporta aggiustamenti. Siamo molto fortunati come generazione, nove scudetti di fila che hanno battuto quei cinque scudetti di fila che mio nonno ricordava da bambino e quanto è stato ottenuto in questo decennio è straordinario".

Da tempo infatti girano voci su un possibile siluramento di Andrea Agnelli dalla Juventus. Il suo posto, si vocifera, potrebbe esser preso da un altro cugino di John Elkann: Alessandro Nasi che potrebbe sostituire lo stesso John che ora ha l'interim di Ad alla Ferrari. Lo stesso Agnelli da tempo continua a parlare di crisi economica del calcio mondiale e gli stessi conti del club bianconero sono in rosso pesante.

