Lazio, via al processo per i tamponi. Bomba coronavirus su Lotito: "Vale come Calciopoli"

Sono iniziate le udienze (a distanza) per stabilire se la società biancoceleste abbia effettivamente violato il protocollo anti-Covid o meno. La Lazio crede di aver agito nel pieno rispetto delle regole, tuttavia i rischi cui la società biancoleste va incontro sono notevoli. La richiesta della Procura, guidata da Giuseppe Chiné, consisterà probabilmente in una penalizzazione. Una pena che potrebbe andare da un'ammenda fino addirittura alla retrocessione del club. "È una vicenda delicata: non si risolverà in un'ora e nemmeno in un giorno" ha detto Chiné.

"Questo non è un processetto per un paio di giornate di squalifica: ha implicazioni importantissime, vale Calciopoli o il Calcioscommesse" ha dichiarato invece timoroso Michele Gentile, l'avvocato della Lazio. Il Corriere della Sera riferisce che il Torino ha inoltrato istanza per costituirsi come parte interessata, ma gli avvocati del club romano porranno opposizione. I biancocelesti chiederanno la presenza di alcuni testimoni come Di Rosa, il dirigente dell'Asl Roma 1 che aveva dato l'ok alla Lazio per inserire Ciro Immobile nella lista dei convocati per la gara del 1 novembre, proprio contro i granata. "Ma il problema principale è giuridico. Secondo la Procura deve essere la società a comunicare alla Asl i positivi, secondo noi tocca invece al laboratorio che ha effettuato le analisi. Tutto parte da qui" ha detto l'avvocato difensore della società romana.

Nel frattempo, slittano gli interrogatori dei medici incolpati Pulcini e Rodia, che saranno a Monaco per la gara di ritorno tra Bayern e Lazio. L'avv Gentile dovrà inoltre presentare ricorso entro la giornata di oggi contro la decisione del giudice sportivo di far svolgere la gara di ritorno contro il Torino, annullata per i casi di positività in casa granata, posti in quarantena forzata dall'Asl. La strada è ancora lunga e le complicazioni sono tante. La pena più probabile consisterà in un'ammenda per il club e massimo qualche punto di penalizzazione. La decisione più severa vedrebbe l'esclusione della squadra dal campionato, scenario tuttavia altamente improbabile.

