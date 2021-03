Inter, Danilo D'Ambrosio positivo: scattano i protocolli, incubo-Covid sui nerazzurri

16 marzo 2021 a

a

a

Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo ufficialmente è stata l’Inter con una nota stampa diramata sul proprio sito ufficiale: il calciatore italiano aveva accusato un malessere con qualche linea di febbre prima della partita di domenica a Torino, che infatti non ha disputato in via precauzionale. Dopo la febbre e l’ansia è arrivato l’esito del tampone che ha confermato quel che si temeva: D’Ambrosio ha contratto il coronavirus.

Due turni a Rebic, maxi-multa a Donnarumma: dopo il ko col Napoli, il Milan stangato

“Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo-squadra - si legge nella nota ufficiale - seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. D’Ambrosio era stato riportato subito a Milano su un’auto privata, dato che aveva manifestato alcuni sintomi influenzali che erano facilmente riconducibili al Covid: un primo test rapido aveva dato esito negativo, oggi invece è stata confermata la positività dal tampone molecolare.

Addio Cristiano Ronaldo, la conferma nel video "rubato" di Pirlo neglo spogliatoio: "Striscia" a gamba tesa sulla Juve | Guarda

Per quanto riguarda il resto della squadra, i nerazzurri ieri non si sono allenati visto che avevano il giorno libero concetto da Antonio Conte: torneranno al lavoro nella giornata di oggi, ovviamente seguendo il protocollo sanitario. D’Ambrosio invece proseguirà la quarantena, che era già iniziata preventivamente per non correre il rischio di diffondere il contagio: il difensore italiano dovrà stare a casa fino a quando non si sarà negativizzato.

"Chi ha stroncato la mia carriera". Nome e cognome, quasi 30 anni dopo piove la durissima accusa di Van Basten

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.