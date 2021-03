Cristiano Ronaldo, "Lo vedo sereno, ma...". Il ct del Portogallo apre all'addio alla Juve

23 marzo 2021 a

Cristiano Ronaldo è rimasto a Torino nonostante sia stato convocato dalla nazionale del Portogallo. I lusitani, infatti, hanno scelto Torino come sede del match con l'Azerbaigian, valido per le qualificazioni al Mondiale 2022. CR7 vuole giocare il suo quinto Mondiale in Qatar. "Il Mondiale non è un sogno ma qualcosa che può diventare realtà - ha spiegato il ct portoghese Fernando Santos -. E' un'occasione incredibile per la nostra nazionale, dobbiamo arrivare primi nel girone".

"Ronaldo porta sempre in dote la sua qualità con allegria e passione, è sempre un piacere vederlo. E' un giocatore top, forse il più importante al mondo. L'ho visto sereno, lui vuole sempre vincere e soprattutto aggiungere trofei che gli mancano, come il Mondiale. E' concentrato solo su questo, così come tutti noi", ha detto Santos.

E su un possibile addio alla Juventus a fine stagione ha detto: "Deciderà lui. Lo conosco ormai da tantissimi anni e siamo stati sempre molto legati, le nostre sono conversazioni tra amici, non discorsi da allenatore a giocatore. Gli piace giocare con la Juve, non credo ci siano problemi ma non posso rispondere a domande sul suo futuro". Di Ronaldo ha parlato anche il compagno Rubén Dias: "Cristiano Ronaldo è un giocatore fondamentale per la nostra nazionale, uno dei migliori al mondo, e il suo contributo è imprescindibile, ma la nostra squadra non gira solo intorno a lui. Critiche dopo la prestazione con il Porto? Vi ho già detto ciò che penso di lui, è uno dei migliori, non c'è altro da aggiungere. Finale di carriera allo Sporting Lisbona per lui? Non so che cosa potrebbe succedere, sarebbe bello se finisse così", si è augurato il difensore del Manchester City.

