Pavel Nedved, "alla Juventus valutiamo tutto": gela Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala?

Saldi in casa bianconera: Fuori tutto! A partire dall'argentino Paulo Dybala, lo riporta il Corriere dello Sport. Dopo qualche giorno di silenzio (assordante), in seguito al sogno decimo scudetto frantumato dalle Streghe di Benevento, Pavel Nedved si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni. Il ceco ha speso qualche parola anche riguardo al futuro della Joya, considerate anche le ultime stagioni decisamente sottotono per quanto aveva abituato: "Paulo ci è mancato, ci avrebbe garantito varianti offensive e goal. Ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto Paratici e il presidente Agnelli. Ma è chiaro che alla Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato" ha dichiarato Nedved ai microfoni di Dazn.

Appena 11 presenze in campionato, conditi da 2 goal e 2 assist, per l'argentino. Un infortunio dopo l'altro ha tenuto Dybala lontano dal rettangolo verde per le scorse 11 partite. Numeri che al momento stanno costando 7,3 milioni di euro alle casse bianconere. Troppo, se si considera anche l'impatto della pandemia sul bilancio della società di Agnelli che, a fine stagione, avrà un paio di gatte da pelare. Il risvolto è chiaro: uno tra Dybala e Cristiano Ronaldo deve partire. Visto che Paratici prima e Nedved poi hanno assolutamente confermato la permanenza di CR7 in bianconero, per la Joya diventa dura convincere la società a trattenerlo.

Pensare che nel 2017 la Juve aveva respinto l'offerta monstre da 160 milioni di euro dal Barcellona. Dybala aveva appena demolito i blaugrana allo Stadium, mettendo a segno una doppietta nei quarti di Champions. Il Barca voleva lui per rimpiazzare Neymar, appena partito per Parigi. All'epoca la Juventus non aveva nemmeno preso in considerazione la possibilità di far partire il talento. Nel 2019, la frattura tra Paulo e la Juve sembrava insanabile. Saltato il rinnovo, il giocatore sembrava pronto a cambiare casacca, finendo tuttavia per rimanere nel club allenato da Maurizio Sarri. Ora la permanenza sembra più difficile. Gli occhi dei ds bianconeri sono rivolti al mercato europeo: Antoine Griezmann e Mauro Icardi sono ai primi due posti sulla lista della spesa bianconera.

