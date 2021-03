Atalanta, Gian Piero Gasperini svela le losche manovre: "Diamo fastidio, ci trattano da squadretta"

29 marzo 2021 a

a

a

Quarto posto in campionato come la Juventus, futrura sfidante nella finale di Coppa Italia, l'Atalanta è stabilmente protagonista della Serie A. Due esperienze consecutive in Champions League ed una serie di campionati sempre hanno portato la Dea alla ribalta. Lo conferma lo stesso tecnico Gian Piero Gasperini in una intervista a L’Eco di Bergamo: “Nel futuro vedo un’Atalanta. Assolutamente più forte… Due anni di Champions ci hanno migliorato dal punto di vista tecnico e mentale. Il club è cresciuto economicamente e in esperienza. I Percassi sono diventati ancora più bravi e più forti. E tra le concorrenti vedo problemi economici, mentre noi abbiamo bilanci fortissimi. Bene, ora si tratta di mettere a frutto questo vantaggio”, spiega l'allenatore.

Zapata e doppio Pessina, Atalanta in finale di Coppa Italia contro la Juve. Napoli ko, Gattuso addio?

L’unica nota stonata della stagione è stato il ‘caso Gomez’: “In autunno dopo un grande avvio le due soste per le Nazionali hanno portato gravi danni, la nostra solidità non c’era più. La squadra era come spezzata, aveva poco dinamismo, non c’era equilibrio. Quella non era più la mia squadra, non mi piaceva più. Solo per la presenza di Gomez? Certo che no, per una serie di ragioni. Io dovevo correre ai ripari perché così la squadra non mi convinceva per caratteristiche tattiche, mentali, di personalità. Poi è successo quel che è successo…“, ha sintetizzato Gasp.

"Se non capisce questo, cambi mestiere". Gasperini a valanga con l'arbitro: Atalanta ko con il Real, euro-furto?

Il tecnico poi rivendica la forza della sua squadra, soprattutto quando molti dei giocatori dell’Atalanta vengono accostati a big italiane ed estere: “Penso ai rumors di mercato sui nostri giocatori. Ci trattano ancora come la squadretta nella quale fare razzia, vogliono creare disturbo senza rendersi conto che qui il club e l’ambiente sono forti, molto forti. E vogliono sempre migliorare. Ma io sono d’accordo con chi dice che conta il campo. Siamo l’Atalanta, non ci faremo distrarre. Le energie ci servono per giocare”, conclude il mister.

Video su questo argomento Il pallone racconta - Atalanta fuori, stasera la Lazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.