Striscia la notizia, Andrea Pirlo e il retroscena sulla telefonata con Zidane: "Cristiano Ronaldo non gioca più con noi". Crisi Juve, tutto chiaro

Non è un gran momento per Andrea Pirlo, l'ombra di Massimiliano Allegri aleggia sulla testa dell'allenatore (esordiente) della Juventus. Fuori dalla Champions League per mano del Porto, il campione del Mondo con l'Italia nel 2006 può perlomeno godersi lo spettacolo in tv, in attesa della partita tra Real Madrid e Liverpool trasmessa in diretta su Canale 5.

Striscia la notizia, per questo, va in onda in forma ridotta per fare spazio al grande calcio europeo, ma Gerry Scotti e Michelle Hunziker non rinunciano a fare ascoltare un contributo esclusivo dello stesso Pirlo, dal divano di casa. "Prima Striscia, poi the Chaaaampiooons", urla il mister canticchiando l'inonico motivetto della Coppa. Il vicino di casa però picchia sul muro e non apprezza. Forse sarà un tifoso della Juventus.

Pirlo si contiene, e rivela di aver appena sentito al telefono Zinedine Zidane, allenatore delle Merengues. "Mamma mia - spiega - mi ha detto di essere preoccupatissimo perché da quando Cristiano Ronaldo non gioca più con loro, non vincono più. Ci credo, gli ho risposto, da quando non gioca più con noi anche noi non vinciamo più". E via di sonora, incontenibile (si fa per dire) risata. Forse l'ultima della sua esperienza in bianconero.

