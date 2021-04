Juventus, Zinedine Zidane per il dopo-Pirlo? Voci dalla Spagna, la mossa dell'allenatore francese

08 aprile 2021 a

Andrea Pirlo ha praticamente già in tasca la certezza di dover lasciare la panchina della Juventus al termine della stagione. All’ex centrocampista non si possono addossare particolari colpe: da esordiente sta facendo il possibile, considerando i problemi strutturali della squadra, che non appare più quella corazzata che ha vinto nove scudetti consecutivi. E infatti i bianconeri sono ormai tagliati fuori dalla corsa per il titolo, con l’Inter che è saldamente al primo posto dopo il 2-1 inflitto al Sassuolo.

La Juve sta cercando di salvare almeno la qualificazione alla Champions League, che non è affatto scontata, anche se in quest’ottica il successo nel recupero contro il Napoli è stato una vera e propria boccata d’ossigeno. Ma chi sarà il prossimo allenatore dei bianconeri? Molti ritengono che possa tornare Massimiliano Allegri, l’uomo delle due finali di Champions: la scorsa settimana avrebbe addirittura guardato la partita in televisione insieme al presidente Andrea Agnelli, con il quale i rapporti sarebbero ancora ottimi.

Però nelle ultime ore è tornato in auge un altro nome spesso accostato alla Juventus: è quello di Zinedine Zidane. Dalla Spagna fanno sapere che l’allenatore francese sta valutando la possibilità di lasciare la panchina del Real Madrid al termine di questa stagione, quindi un anno prima rispetto alla scadenza naturale del suo contratto. Nel caso in cui dovesse davvero verificarsi tale scenario, non è quindi escluso che la Juve possa tornare a fare un tentativo.

