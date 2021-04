Juventus, rischio Paulo Dybala via a parametro zero: il colpaccio-terremoto in Serie A

09 aprile 2021 a

a

a

Sembra ormai insanabile la ferita profonda tra Paulo Dybala e la Juventus. Già nelle ultime sessioni di mercato, l'argentino sembrava pronto a partire, ma la società bianconera ha infine sempre deciso di trattenerlo. Pensare che qualche anno fa, il Barcellona aveva bussato alla corte di Agnelli con 170 milioni di euro, incassando un secco no dal club di Torino. Il prezzo dell'attaccante è ora drasticamente sceso e, dopo la festa proibita a casa del compagno di squadra McKennie, che ha visto i due esclusi dal derby della Mole, Dybala sembra ormai sempre più lontano dai progetti bianconeri.

Mbappè, troppo forte per questo Psg. Trema l'Europa: chi è disposto a pagarlo 200 milioni per averlo

Il problema è però ben più grande. Ormai manca poco alla scadenza del contratto del numero 10 e la Juve teme di perdere il giocatore senza incassare una lira, dopo il 30 giugno 2022. Pronto ad approfittarne Beppe Marotta, esperto dei grandi colpi low cost, da Andrea Pirlo fino a Paul Pogba. Senza dimenticare il capolavoro Antonio Cassano, portato alla Sampdoria per due spiccioli dal Real Madrid. Era stato proprio Marotta a portare l'allora 21enne Dybala alla Juventus dal Palermo di Zamparini per la cifra di 32 milioni di euro più 8 di bonus. Ora Marotta scruta attentamente la situazione dalla sponda nerazzurra, pronto a riconquistare il talento argentino.

Griezmann, tre figli nati tutti lo stesso giorno. Un malizio sospetto (intimo) sul bomber del Barça

La Juventus non starà però di certo a guardare. L'intenzione di Paratici e Nedved è quella di fare di tutto, pur di evitare che l'attaccante vada via a parametro zero, tanto più se va a una diretta concorrente dei piani alti come l'Inter di Antonio Conte. L'intenzione è quella di vendere il giocatore, ma bisognerà anche vedere la volontà del giocatore. Altrimenti si aprirà l'ipotesi di un rinnovo che consentirebbe alla Juventus di guadagnare tempo e piazzarlo poi meglio, possibilmente all'estero. Le casse bianconere però piangono, e i contratti più onerosi dovranno essere snelliti. Una vera gatta da pelare.

"Antivirus". Sconvolgente Ibra, il Milan e il calcio sono un optional? Debutta da attore, in che film lo vedremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.