Roberto Mancini contento per l'Europeo con gli spettatori: "Ma prima riapriamo il Paese"

15 aprile 2021 a

a

a

Il ct dell'Italia Roberto Mancini è contento della decisione del pubblico allo stadio Olimpico in occasione delle gare della Nazionale a Euro 2020, ma va anche oltre: "Il calcio riaprirà con l'inaugurazione del campionato d'Europa, ma io spero che il Paese riapra prima. Spero che si dia la possibilità di riaprire a tutte le persone che hanno sofferto e che hanno grandi problemi. Si consenta loro di tornare a lavorare e di riuscire a tornare a una vita normale, ancora prima del calcio", ha spiegato.

Gianluca Vialli, mancava solo il Covid: "È tra i positivi dello staff di Mancini", ansia per le sue condizioni

Mancini è tornato anche sulla questione dei vaccini ai calciatori: "Viaggiamo in lungo e in largo e siamo a contatto con tante persone, ma lo valuterà la Federazione, io spero che prima vengano vaccinate le persone che hanno più bisogno, dunque quelle anziane, poi vedremo quello che sarà più avanti".

"Assistente di Mancini in libera uscita". Covid, focolaio-azzurro: un pesantissimo errore, ecco la ricostruzione

Ovviamente ci sono da considerare i rischi, che il ct azzurro conosce bene: "È capitato anche a noi nell'ultima trasferta. Avevamo viaggiato, eravamo tutti tamponati, però poi dopo, nonostante fossimo tutti negativi, sono venuti fuori dei ragazzi positivi". Nel frattempo decanta le bellezze italiane: "Spesso si va all'estero e non si pensa a ciò che si ha a due passi. Ricominciamo a fare turismo italiano, abbiamo tante bellezze da visitare”. Chiude la sua nazionale: “Sono arrivato in un momento di sconforto, abbiamo cambiato, inserito tanti ragazzi su un gruppo di 4-5 esperti. Ora siamo una famiglia, c'è feeling, felici tutti di giocare in maglia azzurra. In campo sempre per vincere, l'Italia non ha alternative, che sia Mondiale o Europeo. Sarebbe bello riportarlo a casa, manca dal 1968”, ha concluso.

Video su questo argomento Mancini "Europei a Roma siano ripartenza per tutto il Paese"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.