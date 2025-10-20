Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Juventus, il sostituto di Igor Tudor: clamoroso, chi si auto-candida

di
Libero logo
lunedì 20 ottobre 2025
Juventus, il sostituto di Igor Tudor: clamoroso, chi si auto-candida

1' di lettura

La Juventus sta attraversando ancora una volta un periodo molto complicato. La squadra non vince da più di un mese, da quella vittoria rocambolesca in casa contro l'Inter per 4 a 3. Da quel giorno una serie di pareggi e una sconfitta, arrivata in trasferta contro il Como di Cesc Fabregas. Ora Igor Tudor trema. L'allenatore croato aveva iniziato bene la stagione, con tre vittorie nelle prime tre partite di campionato. Poi, però, i grandi limiti della sua rosa sono emersi senza pietà. 

La dirigenza potrebbe quindi pensare di sostituire il croato con un nuovo profilo, forse con più esperienza e più capacità di reggere la pressione in una società come quella bianconera, che in teoria sarebbe abituata a vincere. I nomi che stanno circolando in queste ore sono quelli di Luciano Spalletti - ex ct della Nazionale italiana -, Roberto Mancini e Raffaele Palladino

Como-Juventus, i bianconeri crollano: "Ma basta!", bufera su Tudor

Nico Paz segna, dribbla, manda a terra Cambiaso e regala, con Kempf, una vittoria di quelle da ricordare: Como batte Juv...

Proprio su quest'ultimo nome sui social è emerso un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti osservatori. Sotto un post su Instagram, un tifoso bianconero ha scritto a Palladino: "Mister, mandi il CV alla Juventus che ci serve un allenatore serio”. L’ex Monza ha messo like al commento, gesto che non è passato inosservato e che ha rapidamente infiammato i tifosi bianconeri.

Puzzle senza soluzione Juventus, pagherà Tudor: il nome del nuovo allenatore

Serie A Como-Juventus, i bianconeri crollano: "Ma basta!", bufera su Tudor

Nuova tempesta in arrivo? Juventus sotto indagine, la Uefa apre un procedimento: cosa rischia

tag
juventus
igor tudor
raffaele palladini
roberto mancini
luciano spalletti

Puzzle senza soluzione Juventus, pagherà Tudor: il nome del nuovo allenatore

Serie A Como-Juventus, i bianconeri crollano: "Ma basta!", bufera su Tudor

Nuova tempesta in arrivo? Juventus sotto indagine, la Uefa apre un procedimento: cosa rischia

ti potrebbero interessare

1400x933

Juventus, pagherà Tudor: il nome del nuovo allenatore

Claudio Savelli
3072x1759

Como-Juventus, i bianconeri crollano: "Ma basta!", bufera su Tudor

Redazione
3072x1883

Juventus sotto indagine, la Uefa apre un procedimento: cosa rischia

Redazione
1400x933

Luciano Spalletti, altra cannonata ad Acerbi: "Si è assolto da solo"

Lorenzo Pastuglia