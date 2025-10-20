Juventus, il sostituto di Igor Tudor: clamoroso, chi si auto-candida

La Juventus sta attraversando ancora una volta un periodo molto complicato. La squadra non vince da più di un mese, da quella vittoria rocambolesca in casa contro l'Inter per 4 a 3. Da quel giorno una serie di pareggi e una sconfitta, arrivata in trasferta contro il Como di Cesc Fabregas. Ora Igor Tudor trema. L'allenatore croato aveva iniziato bene la stagione, con tre vittorie nelle prime tre partite di campionato. Poi, però, i grandi limiti della sua rosa sono emersi senza pietà.
La dirigenza potrebbe quindi pensare di sostituire il croato con un nuovo profilo, forse con più esperienza e più capacità di reggere la pressione in una società come quella bianconera, che in teoria sarebbe abituata a vincere. I nomi che stanno circolando in queste ore sono quelli di Luciano Spalletti - ex ct della Nazionale italiana -, Roberto Mancini e Raffaele Palladino.
Proprio su quest'ultimo nome sui social è emerso un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti osservatori. Sotto un post su Instagram, un tifoso bianconero ha scritto a Palladino: "Mister, mandi il CV alla Juventus che ci serve un allenatore serio”. L’ex Monza ha messo like al commento, gesto che non è passato inosservato e che ha rapidamente infiammato i tifosi bianconeri.
Vi prego pic.twitter.com/Wd7V5k0grz— Giorgia (@GiorgiaJG) October 19, 2025