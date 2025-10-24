Igor Tudor, l'ultimatum della Juventus: chi è pronto a subentrare

Un momento di forte incertezza, quello che sta vivendo la Juventus. Le aspettative di inizio stagione si stanno rapidamente dissolvendo, e la squadra di Igor Tudor non è ancora riuscita a trovare la solidità e la continuità che i tifosi si aspettavano. Le ultime prestazioni, al di sotto delle attese, hanno alimentato dubbi e malumori attorno all’allenatore croato, il cui futuro è ora in bilico.

Negli ambienti bianconeri circola l’idea che il tempo delle giustificazioni sia finito. Dopo settimane di risultati deludenti, la dirigenza avrebbe fissato una sorta di ultimatum: le prossime tre gare, contro Lazio, Udinese e Cremonese, saranno decisive per la permanenza di Tudor. Servono punti e prestazioni convincenti per evitare l’esonero, che rappresenterebbe una sconfitta non solo per il tecnico, ma per l’intero progetto juventino.